मेमू ट्रेन पर अवैध वेंडरों का पथराव, 6 यात्री हुए घायल, 35 मिनट तक रुकी रही ट्रेन

सोमवार सुबह करीब 8 बजे मेमू ट्रेन ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर पहुंची थी। ट्रेन के ठहराव के दौरान एक अवैध वेंडर केतली लेकर जबरन डिब्बे में घुसने लगा। यात्रियों के विरोध करने पर वेंडर और उसके साथियों ने यात्रियों से धक्का-मुक्की शुरू कर दी। ट्रेन छूटने की जल्दबाजी में जब यात्रियों ने विरोध किया तो वेंडर गुस्से में आ गए और ट्रेन पर पत्थर चलाने लगे। पत्थरबाजी से ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में डर फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।