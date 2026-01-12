मेमू ट्रेन पर अवैध वेंडरों का पथराव, 6 यात्री हुए घायल, 35 मिनट तक रुकी रही ट्रेन

फाइल फोटो
ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह बड़ा हंगामा हो गया। बनारस से प्रयागराज जा रही मेमू सवारी गाड़ी संख्या 65111 पर अवैध वेंडरों ने पत्थरबाजी कर दी। इस घटना में एक रेलवे कर्मचारी समेत छह लोग घायल हो गए। इस घटना के कारण ट्रेन के अंदर अफरा-तफरी मच गई।
सोमवार सुबह करीब 8 बजे मेमू ट्रेन ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर पहुंची थी। ट्रेन के ठहराव के दौरान एक अवैध वेंडर केतली लेकर जबरन डिब्बे में घुसने लगा। यात्रियों के विरोध करने पर वेंडर और उसके साथियों ने यात्रियों से धक्का-मुक्की शुरू कर दी। ट्रेन छूटने की जल्दबाजी में जब यात्रियों ने विरोध किया तो वेंडर गुस्से में आ गए और ट्रेन पर पत्थर चलाने लगे। पत्थरबाजी से ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में डर फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।
घटना के बाद ट्रेन करीब 35 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही। इसी बीच किसी अराजक तत्व ने चैन पुलिंग कर दी, जिससे ट्रेन दोबारा रुक गई। करीब 8:50 बजे ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना हो सकी। इस देरी से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। आरपीएफ ने मामले में कार्रवाई करते हुए अवैध वेंडर संजय कुमार निवासी पूरे भागवत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
यात्रियों ने आरोप लगाया कि स्टेशन पर अवैध वेंडरों का लंबे समय से आतंक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ज्ञानपुर रोड स्टेशन की जीआरपी चौकी के पास अवैध रूप से लोकल पानी का भंडारण किया जाता है। पानी की बोतलों की आड़ में नशीले पदार्थ बेचने की भी शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि इस मामले पर जीआरपी और आरपीएफ अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
