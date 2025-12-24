प्रेम प्रसंग के शक में चाकू गोदकर युवक की हत्या, बाप-बेटा गिरफ्तार

UP Crime News: प्रयागराज जिले के कोरांव थाना क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ प्रेम प्रसंग के शक में एक 28 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पिता और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।