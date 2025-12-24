24 दिसंबर 2025,

प्रयागराज

प्रेम प्रसंग के शक में चाकू गोदकर युवक की हत्या, बाप-बेटा गिरफ्तार

प्रयागराज में प्रेम प्रसंग के शक में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बचने के लिए आरोपी पिता-पुत्र ने शव को कुएं में फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 24, 2025

UP Crime News: प्रयागराज जिले के कोरांव थाना क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ प्रेम प्रसंग के शक में एक 28 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पिता और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

तीन दिन से लापता था युवक

मृतक की पहचान कोरांव के वार्ड नंबर आठ, शहीद नगर निवासी सुशील कुमार उर्फ मुंडे के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक, सुशील 19 दिसंबर को खीरी गया था, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद जब उसका कुछ पता नहीं चला, तो परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

कुएं में उतराता मिला शव, फैली सनसनी

मंगलवार सुबह करीब सात बजे, खमहरिया निवासी चौकीदार पारस ने कुएं में एक शव उतराता देखा। इसकी सूचना तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान लापता सुशील के रूप में हुई। शव की हालत देखकर इलाके में हड़कंप मच गया।

हत्या की वजह, शक बना जान का दुश्मन

पुलिस की सघन जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सुशील की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सोची-समझी हत्या थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी सूर्य लाल को शक था कि उसकी पत्नी के साथ सुशील के प्रेम संबंध हैं। इसी शक के चलते सूर्य लाल ने सुशील को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

पिता-पुत्र ने मिलकर ऐसे दिया वारदात को अंजाम

पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी सूर्य लाल ने बताया कि घटना के दिन सुशील शराब के नशे में घर जा रहा था।
सुनसान रास्ता देखकर सूर्य लाल ने उसे दौड़ा लिया, जिससे सुशील गिरकर घायल हो गया।
मौका पाकर सूर्य लाल ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने बेटे अंकित को बुलाया और दोनों ने मिलकर शव को कुएं में फेंक दिया।

परिवार में मातम, पुलिस की कार्रवाई

सुशील अपने तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसकी मौत के बाद पत्नी सीमा और एक साल के मासूम बेटे श्रेयांश का रो-रोकर बुरा हाल है। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आरोपी पिता-पुत्र को जेल भेज दिया गया है।

Published on:

24 Dec 2025 09:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रेम प्रसंग के शक में चाकू गोदकर युवक की हत्या, बाप-बेटा गिरफ्तार

