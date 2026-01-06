14,23,25 जनवरी को बंद रहेंगे सारे स्कूल-कॉलेज, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

private schools winter vacation and christmas holidays dates (फोटो-Patrika.com)
साल 2025 खत्म हो चुका है और हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। एक ओर नए साल की खुशी है, तो दूसरी ओर यह समय छात्रों के लिए काफी अहम भी है। जनवरी का महीना बोर्ड परीक्षाओं, प्री-बोर्ड और जेईई मेन जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिहाज से बेहद जरूरी होता है। ऐसे में छात्रों को त्योहारों और छुट्टियों के साथ पढ़ाई का सही संतुलन बनाकर चलना होगा। चलिए, आपको बताते हैं कि इस महीने आपको किस-किस दिन छुट्टी मिलने वाली है।
जनवरी 2026 में कई ऐसे दिन हैं, जिन पर स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी रह सकती है। हालांकि, यह छुट्टियां सभी राज्यों और सभी शिक्षा बोर्डों में एक जैसी हों ये जरूरी नहीं है। कई जगहों पर स्थानीय प्रशासन या स्कूल प्रबंधन के फैसले के अनुसार शिक्षण संस्थान खुले भी रह सकते हैं।
जनवरी महीने में 14 जनवरी यानी की बुधवार को पोंगल और मकर संक्रांति, 23 जनवरी (शुक्रवार) को वसंत पंचमी और 26 जनवरी (सोमवार) को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई स्कूल और कॉलेज बंद रह सकते हैं। जनवरी महीने में 14 जनवरी यानी की बुधवार को पोंगल और मकर संक्रांति, 23 जनवरी (शुक्रवार) को वसंत पंचमी और 26 जनवरी (सोमवार) को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई स्कूल और कॉलेज बंद रह सकते हैं।
ऐसे में छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि छुट्टियों को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से बचने के लिए अपने स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्ड या राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक सूचना जरूर देखें। इससे पढ़ाई की योजना बनाने के साथ-साथ त्योहारों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारी करना भी आसान होगा।
