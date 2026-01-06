14,23,25 जनवरी को बंद रहेंगे सारे स्कूल-कॉलेज, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

साल 2025 खत्म हो चुका है और हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। एक ओर नए साल की खुशी है, तो दूसरी ओर यह समय छात्रों के लिए काफी अहम भी है। जनवरी का महीना बोर्ड परीक्षाओं, प्री-बोर्ड और जेईई मेन जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिहाज से बेहद जरूरी होता है। ऐसे में छात्रों को त्योहारों और छुट्टियों के साथ पढ़ाई का सही संतुलन बनाकर चलना होगा। चलिए, आपको बताते हैं कि इस महीने आपको किस-किस दिन छुट्टी मिलने वाली है।