प्रयागराज में सियासत और संत संवाद: डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने झुकाया शीश, अविमुक्तेश्वरानंद से विवाद खत्म करने की अपील

शिविर प्रभारी के अनुसार, युवकों का नेतृत्व सचिन सिंह नामक व्यक्ति कर रहा था। आरोप है कि ये लोग लाठी-डंडे और झंडे लेकर जबरन शिविर में घुसे और मारपीट पर उतारू हो गए। शिष्यों और सेवकों ने किसी तरह स्थिति को संभालते हुए उन्हें बाहर निकाला, लेकिन हालात इतने गंभीर थे कि बड़ी घटना हो सकती थी। इसके बाद शिविर के चारों ओर रास्ते बंद कर दिए गए और थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही शंकराचार्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की गई।