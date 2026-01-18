मौनी अमावस्या पर संगम में आस्था की डुबकी, कोहरे-ठंड के बावजूद उमड़े श्रद्धालु, AI कैमरों से निगरानी

मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान मध्यरात्रि 12 बजे से शुरू हो गया। श्रद्धालु बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल (मकर संक्रांति के बाद) भीड़ जारी रही और आज भी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि स्नान शुरू हो चुका है। लोगों में बहुत जोश है। अनुमान है कि आज 3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। अब तक लाखों लोग स्नान कर चुके हैं और वापस लौटने भी लगे हैं। एग्जिट सिस्टम सुचारू चल रहा है। पार्किंग से गाड़ियों की आवाजाही भी योजना के मुताबिक हो रही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि मौनी अमावस्या पर अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। कोहरा बहुत है, लेकिन व्यवस्था अच्छी चल रही है।