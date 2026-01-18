मौनी अमावस्या पर संगम में आस्था की डुबकी, कोहरे-ठंड के बावजूद उमड़े श्रद्धालु, AI कैमरों से निगरानी

Mauni Amavasya Magh Mela 2026: मौनी अमावस्या का यह स्नान धार्मिक महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान से पाप मिटते हैं और पुण्य मिलता है। प्रशासन की कोशिश है कि हर श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम तरीके से स्नान कर सके। कोहरा होने के बावजूद उत्साह बना हुआ है और व्यवस्था सुचारू चल रही है। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज के संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यह माघ मेला 2026 का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व है। कोहरे और ठंड के बावजूद लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान मध्यरात्रि 12 बजे से शुरू हो गया। श्रद्धालु बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल (मकर संक्रांति के बाद) भीड़ जारी रही और आज भी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि स्नान शुरू हो चुका है। लोगों में बहुत जोश है। अनुमान है कि आज 3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। अब तक लाखों लोग स्नान कर चुके हैं और वापस लौटने भी लगे हैं। एग्जिट सिस्टम सुचारू चल रहा है। पार्किंग से गाड़ियों की आवाजाही भी योजना के मुताबिक हो रही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि मौनी अमावस्या पर अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। कोहरा बहुत है, लेकिन व्यवस्था अच्छी चल रही है।
प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई आधुनिक तरीके अपनाए हैं। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने कहा कि स्नान अच्छे तरीके से चल रहा है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा ने बताया कि घाटों पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद हैं। भीड़ पर नजर रखने के लिए AI वाले कैमरे और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेला अधिकारी ऋषि राज ने कहा कि मौनी अमावस्या के लिए 3.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबे घाट बनाए गए हैं। सभी 7 सेक्टर में घाट तैयार हैं। श्रद्धालुओं से अपील है कि वे निकटतम घाट पर जाकर स्नान करें। जल पुलिस, RAF, सामान्य पुलिस तैनात हैं। सुविधाएं पूरी दी गई हैं। जैसे-जैसे भीड़ बढ़ेगी, उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा।
श्रद्धालुओं को सही रास्ता दिखाने के लिए खंभों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए हैं। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर उन्हें गाइड कर रहे हैं। सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
BKU नेता राकेश टिकैत ने माघ मेला 2026 पर कहा कि स्नान बहुत बढ़िया है। सौभाग्यशाली व्यक्ति को यहां स्नान का मौका मिलता है। किसानों की बैठक भी यहां होती है, जहां पिछले 6 महीने की समीक्षा और अगले 6 महीने की योजना बनाई जाती है।
