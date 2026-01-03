Magh Mela 2026: माघ मेला 2026 के पहले दिन उमड़ा सैलाब! पौष पूर्णिमा पर 25 से 30 लाख श्रद्धालु के सन्नान करने के अनुमान

Magh Mela 2026 Prayagraj : माघ मेला 2026 की शुरुआत आज से हो गई है। आज पौष पूर्णिमा है, जो मेले का पहला मुख्य स्नान पर्व है। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद आस्था इतनी प्रबल है कि लोग भोर तीन बजे से ही गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं। संगम के हर घाट पर स्नान का सिलसिला चल रहा है। कल्पवासी भी बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। ये कल्पवासी पूरे माघ मास में संगम तट पर रहकर कठोर व्रत रखते हैं – दिन में एक बार सात्विक भोजन, जमीन पर सोना और रोज स्नान। मान्यता है कि ऐसा करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।