Magh Mela: हड्डी चबाते अघोरी से 36 साल बिना नहाने वाले साधु तक, सोशल मीडिया पर छाए चौंकाने वाले दृश्य

Magh Mela Viral Videos: प्रयागराज में माघ मेला 2026 की भव्य शुरुआत के साथ ही यह धार्मिक आयोजन अब सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट का बड़ा केंद्र भी बन गया है। देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच इस बार कुछ ऐसे साधु-संत देखने को मिले हैं, जिनकी साधना और जीवनशैली ने लोगों को हैरान कर दिया है। इनके वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं और लाखों लोग इन्हें देख रहे हैं।