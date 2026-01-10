Magh Mela 2026: 36 साल से बाबा ने नहीं किया स्नान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ चौंकाने वाला वीडियो

36 साल से बाबा ने नहीं किया स्नान
प्रयागराज में चल रहा माघ मेला 2026 अब सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल होने का नया केंद्र भी बन गया है। मेले की शुरुआत के साथ ही ऐसे कई साधु-संत सामने आए हैं, जिनके अनोखे तौर-तरीके लोगों को हैरान कर रहे हैं और इंटरनेट पर तेजी से चर्चा में हैं।
इस बार माघ मेले में पहुंचे कुछ बाबा अपने अलग-अलग साधना के तरीकों के कारण सुर्खियों में हैं। अब इस मेले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाबा दावा कर रहा है कि उसने पिछले 36 वर्षों से स्नान नहीं किया है। वहीं इस मेले में कुछ साधु कड़ाके की ठंड में बर्फ की सिल्ली पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तो कोई एक पैर पर खड़े होकर कठिन साधना में लीन दिखाई दे रहा है।
इन अनोखे साधु-संतों से जुड़े ऐसे ही चार वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग इन्हें देखकर हैरान भी हो रहे हैं और इन पर जमकर चर्चा भी कर रहे हैं। माघ मेले में आस्था के साथ-साथ इन अजीबोगरीब नजारों ने लोगों का खास ध्यान खींचा है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग