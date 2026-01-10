Magh Mela 2026: 36 साल से बाबा ने नहीं किया स्नान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ चौंकाने वाला वीडियो

इस बार माघ मेले में पहुंचे कुछ बाबा अपने अलग-अलग साधना के तरीकों के कारण सुर्खियों में हैं। अब इस मेले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाबा दावा कर रहा है कि उसने पिछले 36 वर्षों से स्नान नहीं किया है। वहीं इस मेले में कुछ साधु कड़ाके की ठंड में बर्फ की सिल्ली पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तो कोई एक पैर पर खड़े होकर कठिन साधना में लीन दिखाई दे रहा है।