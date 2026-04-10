वायरल गर्ल मोनालिसा से शादी कर बुरा फंसा फरहान, केरल में हुई शादी का काला सच, नाबालिग निकली लड़की

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में जांच हुई। आयोग की टीम ने महेश्वर अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले। जांच में यह भी सामने आया कि मोनालिसा और फरमान पिछले तीन महीनों से वीआईपी होटलों में ठहर रहे थे। आयोग इस मामले को आदिवासी बच्चों की तस्करी के एंगल से भी देख रहा है। अधिवक्ता प्रथम दुबे ने आयोग के सामने केरल के सीपीआई-एम नेताओं और पीएफआई जैसे संगठनों की संभावित संलिप्तता का मुद्दा उठाया। आरोप है कि यह निकाह किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा हो सकता है और इसके पीछे विदेशी फंडिंग की आशंका है।