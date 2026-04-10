10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

वायरल गर्ल मोनालिसा से शादी कर बुरा फंसा फरहान, केरल में हुई शादी का काला सच, नाबालिग निकली लड़की

महाकुंभ 2025 में वायरल हुई मोनालिसा भोंसले की शादी विवादों में है। शादी के समय वह नाबालिग थी।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Apr 10, 2026

वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी पर बड़ा खुलासा

वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी पर बड़ा खुलासा Source- Instagram

Kumbh Viral Girl Monalisa News: महाकुंभ 2025 में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए वायरल हुई मोनालिसा भोंसले की शादी अब बड़े विवाद में फंस गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शादी के समय लड़की को बालिग बताकर विवाह कराया गया, लेकिन वह नाबालिग है। जांच के अनुसार, शादी के वक्त मोनालिसा की उम्र सिर्फ 16 साल 2 महीने थी।

लड़की नाबालिग निकली

जांच में पता चला कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था। 11 मार्च 2026 को केरल में हुई शादी के समय वह नाबालिग थी। महेश्वर नगर पालिका से जारी एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके केरल के पूवर गांव में शादी का पंजीकरण कराया गया। अब इस फर्जी पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

महेश्वर थाने में FIR दर्ज

मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में आरोपी फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। मोनालिसा के पिता ने शिकायत की कि फरमान ने उनकी बेटी को फिल्म स्टार बनाने का लालच देकर केरल ले गया और बहलाकर शादी कर ली। पिता के मुताबिक, शूटिंग के दौरान फरमान से संपर्क हुआ। आरोपी ने बेटी को 'कर्नल' का रोल दिलाने और करोड़ों रुपये कमाने का झांसा दिया। फरमान ने खुद इंदौर से केरल तक फ्लाइट के टिकट बुक कराए थे।

NCST की जांच और बड़े खुलासे

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में जांच हुई। आयोग की टीम ने महेश्वर अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले। जांच में यह भी सामने आया कि मोनालिसा और फरमान पिछले तीन महीनों से वीआईपी होटलों में ठहर रहे थे। आयोग इस मामले को आदिवासी बच्चों की तस्करी के एंगल से भी देख रहा है। अधिवक्ता प्रथम दुबे ने आयोग के सामने केरल के सीपीआई-एम नेताओं और पीएफआई जैसे संगठनों की संभावित संलिप्तता का मुद्दा उठाया। आरोप है कि यह निकाह किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा हो सकता है और इसके पीछे विदेशी फंडिंग की आशंका है।

दोनों राज्यों के डीजीपी दिल्ली तलब

मामले की गंभीरता देखते हुए NCST ने 22 अप्रैल 2026 को केरल और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को दिल्ली मुख्यालय बुलाया है। आयोग ने दोनों राज्यों की पुलिस को हर तीन दिन में जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित आदिवासी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आयोग लगातार निगरानी करेगा।

फर्जी दस्तावेजों का सिंडिकेट

महेश्वर पुलिस अब शादी के पीछे सक्रिय फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क और सिंडिकेट की तलाश में जुटी है। केरल पुलिस और स्थानीय राजनेताओं की भूमिका की भी जांच हो रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Apr 2026 10:25 am

Published on:

10 Apr 2026 10:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / वायरल गर्ल मोनालिसा से शादी कर बुरा फंसा फरहान, केरल में हुई शादी का काला सच, नाबालिग निकली लड़की

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा, छापे में मिले थे ‘500 के जले हुए नोट’

allahabad high court justice yashwant verma resigns burnt rs 500 notes were found during raid
प्रयागराज

प्रयागराज में माफिया अशरफ के करीबी की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप

फोटो सोर्स- ChatGPT
प्रयागराज

भीषण गर्मी में अब यात्रियों को मिलेगी राहत,अब ट्रेनों के जनरल कोच में भी मिलेगा ठंडा पानी

प्रयागराज

यूपी में मौसम का कहर, प्रदेशभर में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, आज कई जिलों में भीषण आंधी की आशंका

climate change, climate change rain, Cloudburst, flooding, Hailstorm, hailstorm update, heavy rain, heavy rain alert, Heavy Rain Alert february 2026, Heavy Rain Alert april 2026, heavy rain update, heavy rain warning, heavy rainfall, Heavy Rainfall Warning, Heavy Showers, rain alert, imd rain alert, imd rajasthan rain alert, imd red alert, IMD Warning, Imd weather forecast, rajasthan ka aaj ka mausam today, Indian Meteorological Department update, Jaipur rain alert, Light rain, live rain updates, april rainfall alert, monsoon, monsoon alert India 2025, monsoon effect, Monsoon Impact, Monsoon impact continues, Monsoon Update, climate change, climate change rain, Cloudburst, flooding, Hailstorm, hailstorm update, heavy rain, heavy rain alert, Heavy Rain Alert february 2026, Heavy Rain Alert april 2026, heavy rain update, heavy rain warning, heavy rainfall, Heavy Rainfall Warning, Heavy Showers, rain alert, imd rain alert, imd rajasthan rain alert, imd red alert, IMD Warning, Imd weather forecast, rajasthan ka aaj ka mausam today, Indian Meteorological Department update, Jaipur rain alert, Light rain, live rain updates, april rainfall alert, monsoon, monsoon alert India 2025, monsoon effect, Monsoon Impact, Monsoon impact continues, Monsoon Update
प्रयागराज

इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम; फेल होने पर छात्र ने किया सुसाइड, बहन का रो-रो कर बुरा हाल

msc student committed suicide in prayagraj hurt by failure crime news
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.