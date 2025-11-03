किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी विवाद से मचा भूचाल, महामंडलेश्वर टीना मां ने दिया इस्तीफा, बनाया नया सनातनी किन्नर अखाड़ा

Mamta Kulkarni Controversy Prayagraj News: महाकुंभ में सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया किन्नर अखाड़ा अब दो हिस्सों में बंट गया है। अखाड़े की महामंडलेश्वर और उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंद गिरि उर्फ टीना मां ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देकर नया अखाड़ा बनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने इसे सनातनी किन्नर अखाड़ा नाम दिया है। वहीं, किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने कहा कि नया अखाड़ा बनने की जानकारी उन्हें मीडिया के जरिए हुई है।