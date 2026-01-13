प्रयागराज माघ मेले में लगी भीषण आग…कल्पवासी भागे, 3 किलोमीटर दूर से दिख रहीं आग की लपटें

प्रयागराज माघ मेले में लगी भीषण आग, PC- X
माघ मेले के नारायण धाम शिविर में मंगलवार शाम को अचानक आग लग गई। आग लगने से 15 टेंट और करीब 20 दुकानें चपेट में आ गईं। आग इतनी तेज थी कि 3 किलोमीटर तक धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। दिखाई देने लगा और कल्पवासियों में अफरातफरी मच गई।
प्रशासन और दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। स्थानीय पुलिस और संतों ने मिलकर बचाव कार्य में तेजी दिखाई और सभी कल्पवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण भड़की, जिससे तंबुओं में अचानक आग फैल गई।
यह घटना प्रयागराज माघ मेले के सेक्टर 5 के नारायण धाम शिविर में सामने आई है, जहां श्रद्धालुओं का शिविर स्थापित था।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग