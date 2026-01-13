13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

प्रयागराज माघ मेले में लगी भीषण आग…कल्पवासी भागे, 3 किलोमीटर दूर से दिख रहीं आग की लपटें

Prayagraj Magh Mela fire : प्रयागराज माघ मेले में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं 3 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 13, 2026

प्रयागराज माघ मेले में लगी भीषण आग, PC- X

माघ मेले के नारायण धाम शिविर में मंगलवार शाम को अचानक आग लग गई। आग लगने से 15 टेंट और करीब 20 दुकानें चपेट में आ गईं। आग इतनी तेज थी कि 3 किलोमीटर तक धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। दिखाई देने लगा और कल्पवासियों में अफरातफरी मच गई।

प्रशासन और दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। स्थानीय पुलिस और संतों ने मिलकर बचाव कार्य में तेजी दिखाई और सभी कल्पवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

आग लगने का कारण

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण भड़की, जिससे तंबुओं में अचानक आग फैल गई।
यह घटना प्रयागराज माघ मेले के सेक्टर 5 के नारायण धाम शिविर में सामने आई है, जहां श्रद्धालुओं का शिविर स्थापित था।

फायरबिग्रेड और संत बचाव कार्य में जुटे

  • फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को तुरंत बुलाया गया और पानी की बौछार से आग को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है।
  • आसपास के शिविरों को भी खाली कराया गया ताकि आग के फैलने का खतरा कम किया जा सके।
  • कल्पवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और प्राथमिक सुरक्षा के बाद राहत कार्य जारी है।
  • किसी भी व्यक्ति के घायल होने की अभी सूचना नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 07:02 pm

Published on:

13 Jan 2026 06:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज माघ मेले में लगी भीषण आग…कल्पवासी भागे, 3 किलोमीटर दूर से दिख रहीं आग की लपटें

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मकर संक्रांति पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब, दो करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान की उम्मीद

magh mela 2026 special preparations for makar sankranti mauni amavasya news for devotees coming from 13 states
प्रयागराज

लोहड़ी के दिन फिर ठिठुरा पश्चिमी यूपी, IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

प्रयागराज

मुझसे संबंध बनाया…शादी से मुकरा बॉयफ्रेंड, थाने में गर्लफ्रेंड ने लगाया रेप का आरोप

प्रयागराज

मंझा बना सकता है जानलेवा, रेल पटरियों के नजदीक पतंगबाजी पर लगी रोक

रेलवे ने दी चेतावनी
यूपी न्यूज

मकर संक्रांति स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, संगम पर जुटेंगे लाखों भक्त

magh mela 2026 special preparations for makar sankranti mauni amavasya news for devotees coming from 13 states
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.