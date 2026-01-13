प्रयागराज माघ मेले में लगी भीषण आग…कल्पवासी भागे, 3 किलोमीटर दूर से दिख रहीं आग की लपटें

माघ मेले के नारायण धाम शिविर में मंगलवार शाम को अचानक आग लग गई। आग लगने से 15 टेंट और करीब 20 दुकानें चपेट में आ गईं। आग इतनी तेज थी कि 3 किलोमीटर तक धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। दिखाई देने लगा और कल्पवासियों में अफरातफरी मच गई।