प्रयागराज

Magh Mela 2026: मोनालिसा के बाद नई वायरल गर्ल्स ने लूटी लाइमलाइट, सोशल मीडिया पर बनीं सेंसेशन

मोनालिसा के वायरल होने के बाद अब माघ मेला प्रयागराज में बासमती भी चर्चा में आ गई हैं। बासमती माघ मेले में स्नान के लिए आई थीं, लेकिन बाद में उन्होंने मालाएं और दातुन बेचना शुरू कर दिया। उनकी सादगी और खूबसूरती को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 07, 2026

प्रयागराज में माघ मेला 2026 की भव्य शुरुआत हो चुकी है। पवित्र संगम पर स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संगम किनारे रेत पर लगे तंबुओं, साधु-संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच हर साल कुछ ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं, जो रातों-रात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये लड़कियां

साल 2025 के महाकुंभ के दौरान माला बेचने वाली मोनालिसा अपनी नीली आंखों और सादगी की वजह से काफी चर्चा में आई थीं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मोनालिसा की किस्मत बदल गई और उन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर भी मिलने लगे। अब ठीक एक साल बाद, माघ मेला 2026 में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है।

माघ मेले में वायरल हुईं “नई मोनालिसा”

मोनालिसा के वायरल होने के बाद अब माघ मेला प्रयागराज में बासमती भी चर्चा में आ गई हैं। बासमती माघ मेले में स्नान के लिए आई थीं, लेकिन बाद में उन्होंने मालाएं और दातुन बेचना शुरू कर दिया। उनकी सादगी और खूबसूरती को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। लगातार भीड़ और कैमरों के कारण बासमती ने कहा कि उन्हें कमाने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। मोनालिसा की तरह आंखों में काजल और मुस्कान से बासमती भी लोगों का दिल जीत रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें “नई मोनालिसा” कह रहे हैं।

बासमती और श्वेता यादव के बाद अब एक और नाम चर्चा में है अफसाना पवार। अफसाना खुद को मोनालिसा की रिश्तेदार बताती हैं। वे पारधी समाज से हैं और दसवीं पास हैं। मोनालिसा से तुलना होने पर अफसाना ने खुशी जाहिर की है।

Published on:

07 Jan 2026 08:42 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Magh Mela 2026: मोनालिसा के बाद नई वायरल गर्ल्स ने लूटी लाइमलाइट, सोशल मीडिया पर बनीं सेंसेशन

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

