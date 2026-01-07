Magh Mela 2026: मोनालिसा के बाद नई वायरल गर्ल्स ने लूटी लाइमलाइट, सोशल मीडिया पर बनीं सेंसेशन

मोनालिसा के वायरल होने के बाद अब माघ मेला प्रयागराज में बासमती भी चर्चा में आ गई हैं। बासमती माघ मेले में स्नान के लिए आई थीं, लेकिन बाद में उन्होंने मालाएं और दातुन बेचना शुरू कर दिया। उनकी सादगी और खूबसूरती को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। लगातार भीड़ और कैमरों के कारण बासमती ने कहा कि उन्हें कमाने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। मोनालिसा की तरह आंखों में काजल और मुस्कान से बासमती भी लोगों का दिल जीत रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें “नई मोनालिसा” कह रहे हैं।