प्रयागराज में बड़ी घटना: आभूषण व्यापारी को गोली मारकर लूट ले गए लाखों का गहना

Prayagraj Crime: यूपी के प्रयागराज में बदमाशों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। जिले के करछना थाना क्षेत्र के भीरपुर चौकी अंतर्गत भीरपुर बाजार से लौट रहे आभूषण व्यापारी चंदन सोनी पुत्र राधेश्याम सोनी निवासी मझुआ अपनी दुकान से रात 8 बजे के करीब वापिस घर लौट रहे थे। अभी वह भिटार नहर के पास पहुंचे थे कि बदमाशों ने उन्हें अपना निशाना बनाया और, रास्ते में रोककर गोली मार दी। उसके बाद उनके पास से चांदी और सोने का पूरा आभूषण लूट ले गए।