प्रयागराज में बड़ी घटना: आभूषण व्यापारी को गोली मारकर लूट ले गए लाखों का गहना

Prayagraj Crime: यूपी के प्रयागराज में बदमाशों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। जिले के करछना थाना क्षेत्र के भीरपुर चौकी अंतर्गत भीरपुर बाजार से लौट रहे आभूषण व्यापारी चंदन सोनी पुत्र राधेश्याम सोनी निवासी मझुआ अपनी दुकान से रात 8 बजे के करीब वापिस घर लौट रहे थे। अभी वह भिटार नहर के पास पहुंचे थे कि बदमाशों ने उन्हें अपना निशाना बनाया और, रास्ते में रोककर गोली मार दी। उसके बाद उनके पास से चांदी और सोने का पूरा आभूषण लूट ले गए।
अपराधियों की धर पकड़ में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल को अस्पताल भेजा। जहां उनकी हालत गंभीर है। चन्दन के पिता राधेश्याम सोनी ने बताया कि बेटे को एक गोली पेट और दूसरी गोली जांघ में लगी है। जिससे उनकी हालत काफी गंभीर है।
पुलिस ने की घेराबंदी
वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी करछना अनूप कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ आस पास के इलाके में घेराबंदी कर दी। पुलिस अपराधियों की धर पकड़ के लिए जुटी हुई है। हालांकि अभी तक लुटेरों का पता नहीं चल सका है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग