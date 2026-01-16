16 जनवरी 2026,

प्रयागराज

आस्था का महासंगम, 13 दिनों में 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, मौनी अमावस्या पर उमड़ेगी भीड़

मेला शुरू होने से लेकर मकर संक्रांति तक के 13 दिनों में संगम में तीन करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 16, 2026

मेला शुरू होने से लेकर मकर संक्रांति तक के 13 दिनों में संगम में तीन करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के दिन करीब 31 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मकर संक्रांति से पहले के दिनों में लगभग 85 लाख लोग संगम पहुंचे, जबकि मकर संक्रांति के दिन करीब एक करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया।

श्रद्धालुओं की उमड़ रही भारी भीड़

मकर संक्रांति के दिन संगम तट पर देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर-हर महादेव के जयघोष के बीच लोग संगम की ओर बढ़ते नजर आए। पुलिस ने श्रद्धालुओं को जिस रास्ते से वे आए थे, उसी के पास वाले घाटों पर स्नान की व्यवस्था की। मेला क्षेत्र के बाहर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई थी। सिर पर गठरी, कंधे पर बैग और हाथों में बच्चों को लेकर श्रद्धालु संगम की ओर चलते दिखे। मौसम भी साफ रहा, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ गया।

महिलाओं के लिए की गई खास व्यवस्था

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए घाटों पर बालू की बोरियां लगाई गई थीं। महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के चेंजिंग रूम की भी अच्छी व्यवस्था की गई थी। बिहार, दिल्ली, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से आए लोगों ने बताया कि संगम स्नान के बाद वे गंगाजल घर ले जा रहे हैं, ताकि परिवार के सभी लोग इसका लाभ ले सकें।

