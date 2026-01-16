आस्था का महासंगम, 13 दिनों में 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, मौनी अमावस्या पर उमड़ेगी भीड़

मकर संक्रांति के दिन संगम तट पर देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर-हर महादेव के जयघोष के बीच लोग संगम की ओर बढ़ते नजर आए। पुलिस ने श्रद्धालुओं को जिस रास्ते से वे आए थे, उसी के पास वाले घाटों पर स्नान की व्यवस्था की। मेला क्षेत्र के बाहर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई थी। सिर पर गठरी, कंधे पर बैग और हाथों में बच्चों को लेकर श्रद्धालु संगम की ओर चलते दिखे। मौसम भी साफ रहा, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ गया।