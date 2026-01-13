मकर संक्रांति पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब, दो करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान की उम्मीद

Magh Mela 2026: मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर खास तैयारी
माघ मेले में मकर संक्रांति स्नान पर्व पर इस बार भारी भीड़ जुटने की संभावना है। प्रशासन का अनुमान है कि दो करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसे देखते हुए मेला प्रशासन ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं।श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सातों प्रमुख मार्गों से आने-जाने की व्यवस्था का पूरा रोडमैप तैयार किया गया है।
मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को संगम तट पर भव्य धार्मिक माहौल देखने को मिलेगा। अरैल, झूंसी और संगम क्षेत्र में कुल 24 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए स्नान घाटों की लंबाई भी बढ़ा दी है। इस बार घाटों की कुल लंबाई 3.69 किलोमीटर कर दी गई है, जबकि पिछले साल यह सिर्फ 2 किलोमीटर थी।
पिछले वर्ष मकर संक्रांति के दिन करीब 29 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। इस बार इससे कहीं ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। मेला क्षेत्र में 106 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई में चकर्ड प्लेट की सड़कें भी बनाई गई हैं।
