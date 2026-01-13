मकर संक्रांति पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब, दो करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान की उम्मीद

मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को संगम तट पर भव्य धार्मिक माहौल देखने को मिलेगा। अरैल, झूंसी और संगम क्षेत्र में कुल 24 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए स्नान घाटों की लंबाई भी बढ़ा दी है। इस बार घाटों की कुल लंबाई 3.69 किलोमीटर कर दी गई है, जबकि पिछले साल यह सिर्फ 2 किलोमीटर थी।