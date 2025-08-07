काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक मुक्त अभियान, दुकानदारों को मिली बांस की टोकरी और स्टील लोटा

इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ तिवारी, पार्षद कनकलता तिवारी और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने मंदिर प्रशासन की इस पहल की सराहना की और दुकानदारों से सहयोग की अपील की। मुख्य कार्यपालक अधिकारी और एसडीएम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बताया गया कि दिसंबर 2024 में हुई न्यास परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 11 अगस्त 2025 से मंदिर परिसर में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। इसमें दूध के पात्र, प्लास्टिक की टोकरी और प्लास्टिक के लोटे शामिल हैं।