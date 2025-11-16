Prayagraj: पत्नी की हत्या कर पति ने रचा ‘सुसाइड’ का नाटक, पुलिस ने खोली झूठ की पटकथा

Prayagraj crime: प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पति ने पत्नी का गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्श पर खून से ही एक नकली सुसाइड नोट लिख दिया। जिसमें लिखा मैं पागल थी, मेरा पति निर्दोष है। हत्या के तुरंत बाद आरोपी पति पीछे के दरवाजे से ऑफिस चला गया और वहीं से मकान मालिक को फोन कर पत्नी से बात कराने का नाटक करने लगा।