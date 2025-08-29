जिलाधिकारी ने प्रयागराज की सबसे बड़ी अस्पताल का किया निरीक्षण, अनुपस्थित डॉक्टरों का वेतन रोका, कार्रवाई के भी आदेश

निरीक्षण की शुरुआत इमरजेंसी वार्ड से हुई। यहां डॉ. राजेश कुमार ड्यूटी पर मौजूद मिले, लेकिन डॉ. सत्य प्रकाश नदारद रहे। रिसेप्शन पर रखी शिकायत पेटी तक को गंभीरता से नहीं लिया गया था। पेटी कूड़े से भरी पाई गई और उसमें एक शिकायत पत्र भी मिला जिसमें डायलिसिस सेंटर में बाहर से दवाएं मंगाने की शिकायत दर्ज थी। डीएम ने आदेश दिया कि शिकायत पेटियां हर अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी और तहसील में लगें और हर 15 दिन पर खोलकर उस पर कार्रवाई हो।