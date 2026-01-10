प्रयागराज पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात गो-तस्कर अरेस्ट | Image Source - Pinterest
प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के बौड़ई मोड़ स्थित नहर किनारे रविवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया लेकिन वे वहां से भागने लगे। पीछा किए जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने दूसरे बदमाश को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी हाल ही में फूलपुर इलाके में एक सर्राफा कारोबारी के बेटे पर जानलेवा हमला करने की वारदात में शामिल थे। उनके पास से एक तमंचा, कारतूस और बम बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।
मुठभेड़ में घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घायल आरोपी ने अपना नाम आजम राईन बताया है, जो जमीलाबाद कस्बा, थाना फूलपुर का रहने वाला है। वहीं उसके साथी ने अपना नाम मोहम्मद सुहैल बताया, जो ग्राम सराय अब्दुल मलिक, थाना फूलपुर का निवासी है।
पुलिस के अनुसार, बीते 7 जनवरी को दोनों आरोपियों ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर जमीलाबाद निवासी सर्राफा कारोबारी अंकित सोनी के बेटे शनि सोनी पर जानलेवा हमला किया था। पहले आरोपियों ने मारपीट की और बाद में उसपर गोली चला दी थी। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि इस वारदात में शामिल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
