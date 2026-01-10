प्रयागराज पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने दूसरे बदमाश को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी हाल ही में फूलपुर इलाके में एक सर्राफा कारोबारी के बेटे पर जानलेवा हमला करने की वारदात में शामिल थे। उनके पास से एक तमंचा, कारतूस और बम बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।