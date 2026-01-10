10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

प्रयागराज पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के बौड़ई मोड़ नहर किनारे रविवार सुबह वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार संदिग्धों ने भागते समय पुलिस पर फायरिंग की।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 10, 2026

rampur police encounter cow smuggler arrested three absconding

पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात गो-तस्कर अरेस्ट | Image Source - Pinterest

प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के बौड़ई मोड़ स्थित नहर किनारे रविवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया लेकिन वे वहां से भागने लगे। पीछा किए जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

बदमाश के पैर में लगी गोली

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने दूसरे बदमाश को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी हाल ही में फूलपुर इलाके में एक सर्राफा कारोबारी के बेटे पर जानलेवा हमला करने की वारदात में शामिल थे। उनके पास से एक तमंचा, कारतूस और बम बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।

घायल बदमाश को इलाज के लिए भेजा अस्पताल

मुठभेड़ में घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घायल आरोपी ने अपना नाम आजम राईन बताया है, जो जमीलाबाद कस्बा, थाना फूलपुर का रहने वाला है। वहीं उसके साथी ने अपना नाम मोहम्मद सुहैल बताया, जो ग्राम सराय अब्दुल मलिक, थाना फूलपुर का निवासी है।

आरोपियों ने कारोबारी के बेटे पर किया था हमला

पुलिस के अनुसार, बीते 7 जनवरी को दोनों आरोपियों ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर जमीलाबाद निवासी सर्राफा कारोबारी अंकित सोनी के बेटे शनि सोनी पर जानलेवा हमला किया था। पहले आरोपियों ने मारपीट की और बाद में उसपर गोली चला दी थी। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि इस वारदात में शामिल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 11:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, संगम में लगाई आस्था की डुबकी, स्नान के बाद कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी
प्रयागराज

Alert! यूपी में मौसम का डबल अटैक! शीतलहर के साथ बारिश-बिजली और कोहरे की चेतावनी

up weather alert fog cold day warning 70 districts no relief till new year
प्रयागराज

माघ मेले में विदेशियों को 1000 की दातुन बेच रहा ‘दातुन बॉय’, दिल्ली से थार से आया, 40-50 लड़कों की टीम

प्रयागराज

22 साल की विदेशी युवती ने अपनाया सनातन धर्म, माघ मेले में सुबह-शाम कर रहीं भजन-कीर्तन, Video Viral

22 साल की विदेशी युवती ने अपनाया सनातन धर्म
प्रयागराज

माघ मेले में भक्ति का अनोखा चमत्कार: गंगा स्नान से लेकर सीता-राम नाम जप तक, कल्पवास कर रहे हैं दो तोते शिव और देव

magh mela kalpvas parrots shiv dev
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.