IGRS रैंकिंग में प्रयागराज ने लगाई छलांग, प्रदेश में मिला 32वां स्थान

Prayagraj: प्रयागराज में IGRS (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) की तस्वीर आखिरकार बदलने लगी है। छह महीने तक लगातार पूरे प्रदेश में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों की सूची में रहने के बाद नवंबर की रैंकिंग में जिले ने सीधी छलांग लगाते हुए 32वां स्थान हासिल कर लिया। यह सुधार प्रशासन की निरंतर मॉनिटरिंग, टीमवर्क और अफसरों की सक्रियता का नतीजा माना जा रहा है। बतादें कि जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा IGRS को लेकर बेहद संजीदा थे, उन्होंने ने इस खुद इस काम के लिए बहुत मेहनत की है।