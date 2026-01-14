14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

एकादशी पर आस्था का सैलाब! माघ मेले में संगम घाट पर उमड़े श्रद्धालु, हर-हर गुंज उठा प्रयागराज

प्रयागराज माघ मेला 2026 में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। त्रिवेणी संगम में सुबह 6 बजे तक 9.5 लाख से अधिक लोगों ने पवित्र स्नान किया।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Jan 14, 2026

मकर संक्रांति पर संगम में उमड़ा जनसैलाब

मकर संक्रांति पर संगम में उमड़ा जनसैलाब Source- X

Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में माघ मेला का उत्साह चरम पर है। आज 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह माघ मेले का दूसरा प्रमुख पवित्र स्नान है। साथ ही आज षटतिला एकादशी भी पड़ रही है, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ गया है।

सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़

सुबह-सुबह से ही दूर-दूर से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर यहां स्नान करने से अक्षय पुण्य मिलता है और हजारों यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। कल्पवासी और साधु-संत भी इस अवसर पर विशेष रूप से स्नान कर रहे हैं।

मेला अधिकारी का बयान

माघ मेला अधिकारी ऋषि राज ने बताया कि आज एकादशी के दिन भी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। सुबह 6 बजे तक लगभग 9.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। सभी घाटों पर लगातार स्नान हो रहा है। हालांकि मकर संक्रांति मुख्य रूप से आज है, लेकिन लोग कल यानी 15 जनवरी को भी स्नान के लिए आ सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल हर जगह तैनात है।

पुलिस की कड़ी व्यवस्था

एसपी माघ मेला नीरज पांडे ने कहा कि मकर संक्रांति को देखते हुए पुलिस ने पूरी तैयारी की है। करीब 10,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं। इसमें 22 PAC, 6 RAF, NDRF, ATS और सिविल पुलिस के जवान शामिल हैं। जल पुलिस नदियों में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। ड्रोन कैमरा और CCTV से हर जगह निगरानी हो रही है। सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

माघ मेले का महत्व

माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। यह मिनी कुंभ की तरह है, जहां स्नान, दान, जप और तप से विशेष पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो उत्तरायण की शुरुआत है। इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी और कंबल का दान बहुत शुभ माना जाता है। प्रयागराज में आज का माहौल भक्ति और आस्था से भरा हुआ है। ठंड के बावजूद लोग उत्साह से संगम की ओर बढ़ रहे हैं। यह पर्व न केवल स्नान का है, बल्कि नई शुरुआत, खुशी और समृद्धि का भी प्रतीक है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Magh Mela 2026

मकर संक्रान्ति

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 07:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / एकादशी पर आस्था का सैलाब! माघ मेले में संगम घाट पर उमड़े श्रद्धालु, हर-हर गुंज उठा प्रयागराज

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Magh Mela 2026

रिटायर्ड IAS के बेटे ने की आत्महत्या, दो माह पहले हुई थी शादी, परिवार में मचा कोहराम

पुलिस
प्रयागराज

सावधान! यूपी में अगले 48 घंटे कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

up weather alert 40 districts fog cold wave december 2025
प्रयागराज

प्रयागराज में हुआ दर्दनाक हादसा, कुत्ते के हमले के बाद महिला कर्मी की मौत

Horrific Road Accident
प्रयागराज

प्रयागराज माघ मेले में लगी भीषण आग…कल्पवासी भागे, 3 किलोमीटर दूर से दिख रहीं आग की लपटें

प्रयागराज

मकर संक्रांति पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब, दो करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान की उम्मीद

magh mela 2026 special preparations for makar sankranti mauni amavasya news for devotees coming from 13 states
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.