एकादशी पर आस्था का सैलाब! माघ मेले में संगम घाट पर उमड़े श्रद्धालु, हर-हर गुंज उठा प्रयागराज

माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। यह मिनी कुंभ की तरह है, जहां स्नान, दान, जप और तप से विशेष पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो उत्तरायण की शुरुआत है। इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी और कंबल का दान बहुत शुभ माना जाता है। प्रयागराज में आज का माहौल भक्ति और आस्था से भरा हुआ है। ठंड के बावजूद लोग उत्साह से संगम की ओर बढ़ रहे हैं। यह पर्व न केवल स्नान का है, बल्कि नई शुरुआत, खुशी और समृद्धि का भी प्रतीक है।