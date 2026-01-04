4 जनवरी से RailOne ऐप से टिकट बुकिंग पर 3% किराया छूट, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

RailOne ऐप देशभर में रेल यात्रियों के लिए एकमात्र ऐप होगा। इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग या रेलवे सुविधाओं के लिए अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे ने यात्रियों को इस एप से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 14 जनवरी से RailOne ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत किराए में छूट भी दी जाएगी।