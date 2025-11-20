Prayagraj: स्टाम्प चोरी में प्रयागराज सबसे टॉप पर, 3 हजार से ज्यादा मामले सिर्फ इस जिले में



राममंदिर निर्माण और आगामी विकास परियोजनाओं के कारण रियल एस्टेट में उछाल देखने वाले अयोध्या में स्टांप चोरी के 3077 मामले दर्ज हैं, जिसने इसे छोटे जिलों की श्रेणी में सबसे ऊपर पहुँचा दिया है। तेजी से बढ़ती जमीन कीमतों के बीच, रजिस्ट्री में कथित रूप से संपत्ति का मूल्य कम दिखाकर स्टांप ड्यूटी बचाने के प्रयासों में भारी इजाफा हुआ है। वहीं, प्रयागराज इस मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है, जहां 3175 केस दर्ज हैं। यहां शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में बढ़ती जमीनों की कीमतों और बड़े पैमाने पर हो रही खरीद-फरोख्त ने स्टांप चोरी के मामलों को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, प्रयागराज में पुराने भूमि विवाद, बंटवारे, और समाजसेवी संस्थाओं की जमीनों से जुड़े सौदों में अनियमितताएं पहले से ही चर्चा में रही हैं, जिससे यह जिला स्टांप चोरी का प्रमुख केंद्र बन गया है।