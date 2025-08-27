नाले में मिला युवक का शव, सिर और हाथ-पैर काटकर फेंका, स्कूटी सवार की तलाश जारी

ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्कूटी चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही साफ होगा कि युवक की हत्या कहां और किसने की। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश की जा रही है।