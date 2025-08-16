Public Holiday: कल से लगातार 2 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घेषित, बंद रहेंगे सारे स्कूल, कॉलेज और बैंक

यूपी में इस साल लगातार सार्वजनिक अवकाश रहेगी। इस दौरान सारे स्कूल,कॉलेज दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। 17 अगस्त को रविवार होने के कारण पूरे देश में साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इससे लोगों को लगातार छुट्टी का फायदा मिलेगा।