प्रयागराज

Public Holiday: कल से लगातार 2 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घेषित, बंद रहेंगे सारे स्कूल, कॉलेज और बैंक

अगस्त 2025 में लोगों का लॉन्ग वीकेंड का इंतजार खत्म होने वाला है। यूपी में 16, 17 अगस्त को लगातार दो दिन छुट्टियां मिलेंगी।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 16, 2025

यूपी में इतने दिनों तक अवकाश घोषित
यूपी में इतने दिनों तक अवकाश घोषित

Public Holiday: अगस्त 2025 में लोगों का लॉन्ग वीकेंड का इंतजार खत्म होने वाला है। यूपी में 16, 17 अगस्त को लगातार दो दिन छुट्टियां मिलेंगी, जिससे लोग आराम कर सकेंगे, परिवार के साथ समय बिता सकेंगे या घूमने की योजना बना पाएंगे। आइए जानते हैं इन छुट्टियों का कारण और किन राज्यों में इसका फायदा मिलेगा।

जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा

16 अगस्त 2025 को पूरे देश में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। कई राज्यों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिसके चलते स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी दफ्तर और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

दो दिन की मिलेगी छुट्टी

यूपी में इस साल लगातार सार्वजनिक अवकाश रहेगी। इस दौरान सारे स्कूल,कॉलेज दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। 17 अगस्त को रविवार होने के कारण पूरे देश में साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इससे लोगों को लगातार छुट्टी का फायदा मिलेगा।

Published on:

16 Aug 2025 12:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Public Holiday: कल से लगातार 2 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घेषित, बंद रहेंगे सारे स्कूल, कॉलेज और बैंक

