मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य? कहा- सरकार और पार्टी करती है सम्मान

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाल ही में एक बयान दिया था। इसमें उन्होंने केशव मौर्य को बहुत समझदार बताया और कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इस बयान पर केशव मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। वे एक सम्मानित संत हैं। इसलिए उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। अगर वे किसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो यह उनकी निजी राय और भावना है। सरकार और पार्टी दोनों इस भावना का सम्मान करती हैं।