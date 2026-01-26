26 जनवरी 2026,

सोमवार

प्रयागराज

मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य? कहा- सरकार और पार्टी करती है सम्मान

Keshav Maurya Statement: प्रयागराज पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ मेला प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी।

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Jan 26, 2026

keshav prasad maurya

PC: IANS

UP Politics: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने महाकुंभ मेला प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पिछले सात दिनों से यह विवाद काफी चर्चा में है।

शंकराचार्य के बयान पर केशव मौर्य की प्रतिक्रिया

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाल ही में एक बयान दिया था। इसमें उन्होंने केशव मौर्य को बहुत समझदार बताया और कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इस बयान पर केशव मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। वे एक सम्मानित संत हैं। इसलिए उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। अगर वे किसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो यह उनकी निजी राय और भावना है। सरकार और पार्टी दोनों इस भावना का सम्मान करती हैं।

विवाद का मामला

बीते एक हफ्ते से महाकुंभ मेला प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच कुछ मतभेद चल रहे हैं। इस विवाद की वजह से काफी चर्चा हो रही है। केशव मौर्य ने इस पूरे मामले पर शांत और संयमित रुख अपनाया। उन्होंने किसी भी तरह की तीखी टिप्पणी नहीं की।

केशव मौर्य का रवैया

केशव मौर्य ने साफ कहा कि संतों की बातों को बहुत सम्मान देना चाहिए। वे राजनीति से अलग रहते हैं और समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। इसलिए उनकी कोई भी व्यक्तिगत इच्छा या राय हो, उसका आदर करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार और भाजपा पार्टी संतों के विचारों का हमेशा सम्मान करती है। इस मामले में भी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

