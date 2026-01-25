ममता कुलकर्णी का अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना, बड़े पद से पहले अहंकार त्यागना जरूरी

राजनीति पर बोलते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा, ''मुझे कट्टरता पसंद नहीं है और धर्म एक निजी विषय होना चाहिए।'' उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के राजनीतिक झुकाव पर भी टिप्पणी की और सवाल उठाया कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आ भी जाए, तो क्या गो-हत्या रुक जाएगी? उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात पर राय देते हुए कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब तक उन्हें दूर-दूर तक कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं देता। वहीं, कांग्रेस के भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी में संभावना दिखती है।