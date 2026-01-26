अविमुक्तेश्वरानंद का दावा: केशव मौर्य को जानबूझकर रोका जा रहा, समझदार नेता को किया जा रहा साइडलाइन

विवाद की शुरुआत 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई थी। उस दिन अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पैदल जाने को कहा। इस पर विरोध हुआ और शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की मारपीट की स्थिति बन गई। पुलिस पालकी को खींचकर दूर ले गई। जिसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद प्रशासन की ओर से उन्हें दो नोटिस जारी किए गए। एक नोटिस में शंकराचार्य की पदवी को लेकर सवाल उठाए गए। जबकि दूसरे में मौनी अमावस्या के दिन हुए हंगामे पर जवाब मांगा गया। चेतावनी दी गई कि उन्हें माघ मेले से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अविमुक्तेश्वरानंद ने दोनों नोटिसों का जवाब दे दिया है।