यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने किए बड़े बदलाव, छोटे स्टेशनों पर होगी ‘रन-थ्रू’ ट्रेनों की अनाउंसमेंट

अक्सर छोटे स्टेशनों पर ट्रेनें बिना रुके ही निकल जाती हैं। ऐसे में कई बार यात्री प्लेटफॉर्म के बहुत पास खड़े हो जाते हैं या जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक पार करने लगते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। नई व्यवस्था के तहत ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से कुछ मिनट पहले लाउडस्पीकर पर रिकॉर्ड की गई घोषणा सुनाई जाएगी। इसमें यात्रियों को सतर्क रहने, ट्रैक पार न करने, प्लेटफॉर्म के किनारे न खड़े होने और फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने जैसी सलाह दी जाएगी।