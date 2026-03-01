यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ बारिश, गिरे ओले, 38 जिलों में अलर्ट जारी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पाकिस्तान की ओर से आ रही हवाओं के कारण यह बदलाव हुआ है और 29 मार्च से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पूरे प्रदेश में बारिश बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और तापमान में करीब 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मार्च को मौसम साफ रहेगा, जबकि 29 से 31 मार्च के बीच अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी और 1 अप्रैल को भी पूर्वी यूपी में बूंदाबांदी के आसार हैं।