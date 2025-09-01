Red Alert: 2 सितंबर को यूपी के 13 जिलों में रेड अलर्ट, 12 में ऑरेंज और 23 में येलो अलर्ट जारी, भारी बारिश का खतरा

उत्तर प्रदेश में मॉनसून का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें 13 जिलों को रेड अलर्ट और 12 जिलों को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इसके अलावा, कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है।
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है।
श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, गोंडा, बलरामपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया में भारी बारिश की आशंका है
बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर और आसपास के इलाके में बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और नदी किनारे या निचले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। बारिश के कारण ट्रैफिक और यातायात प्रभावित हो सकता है, इसलिए जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है।