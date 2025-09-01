Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

Red Alert: 2 सितंबर को यूपी के 13 जिलों में रेड अलर्ट, 12 में ऑरेंज और 23 में येलो अलर्ट जारी, भारी बारिश का खतरा

उत्तर प्रदेश में मॉनसून का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 01, 2025

up weather news

उत्तर प्रदेश में मॉनसून का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें 13 जिलों को रेड अलर्ट और 12 जिलों को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इसके अलावा, कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है।

रेड अलर्ट वाले जिले

सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है।

ऑरेंज अलर्ट वाले जिले

श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, गोंडा, बलरामपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया में भारी बारिश की आशंका है

मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना वाले जिले


बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर और आसपास के इलाके में बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और नदी किनारे या निचले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। बारिश के कारण ट्रैफिक और यातायात प्रभावित हो सकता है, इसलिए जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है।

01 Sept 2025 11:50 pm

Red Alert: 2 सितंबर को यूपी के 13 जिलों में रेड अलर्ट, 12 में ऑरेंज और 23 में येलो अलर्ट जारी, भारी बारिश का खतरा

