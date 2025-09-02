प्रयागराज में महिलाओं को निशाना बना रहे झपट्टामार, पुलिस पर उठ रहे सवाल

1 सितंबर को नए यमुना पुल पर खड़ीं अलोपीबाग की श्वेता शर्मा की चेन बाइक सवार युवक छीनकर नैनी की ओर भाग गए। 25 अगस्त को प्रतापगढ़ के कुंडा निवासी सोनम देवी, जो स्नान करने बड़े हनुमान मंदिर आई थीं, उनके गले से भी बदमाश चेन छीनकर फरार हो गए। इसी तरह 17 अगस्त को नैनी की मीरा शुक्ला मार्निंग वॉक पर निकली थीं, तभी माधव पट्टी टोल प्लाजा के पास दो झपट्टामारों ने उनकी चेन छीन ली।