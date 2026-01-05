5 जनवरी 2026,

प्रयागराज

प्रयागराज में सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर,बेटे ने अपने ही परिवार के तीन लोगों की ली जान

मऊआइमा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी और उनके शव कुएं में फेंक दिए।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 05, 2026

Jaipur Crime Teenage girl ashes tampered with at cremation ground two alleged tantriks arrested

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मऊआइमा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी और उनके शव कुएं में फेंक दिए। मृतकों में युवक के पिता, बहन और भांजी शामिल हैं।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीनों पिछले तीन दिनों से लापता थे। परिजनों ने मऊआइमा थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच सोमवार को गांव के एक कुएं में शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से तीनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल

पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम मुकेश है। उसने अपने पिता, 21 वर्षीय बहन और 14 वर्षीय भांजी की हत्या की। हत्या के बाद तीनों के शव कुएं में फेंक दिए गए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मुकेश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है।

पुलिस का कहना है कि हत्या की असली वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी मुकेश मानसिक रूप से बीमार था और उसका अपने पिता से अक्सर झगड़ा होता रहता था।

3 दिन पहले छोटे भाई पर भी किया था हमला

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस तिहरे हत्याकांड से तीन दिन पहले मुकेश ने अपने छोटे भाई की जान लेने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद से ही घर में तनाव और विवाद का माहौल बना हुआ था। बीते शुक्रवार की रात जब पिता, बहन और भांजी अचानक लापता हो गए, तो परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में उनकी तलाश के दौरान कुएं से शव मिलने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।

Published on:

05 Jan 2026 09:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर,बेटे ने अपने ही परिवार के तीन लोगों की ली जान

