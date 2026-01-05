प्रयागराज में सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर,बेटे ने अपने ही परिवार के तीन लोगों की ली जान

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मऊआइमा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी और उनके शव कुएं में फेंक दिए। मृतकों में युवक के पिता, बहन और भांजी शामिल हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीनों पिछले तीन दिनों से लापता थे। परिजनों ने मऊआइमा थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच सोमवार को गांव के एक कुएं में शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से तीनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम मुकेश है। उसने अपने पिता, 21 वर्षीय बहन और 14 वर्षीय भांजी की हत्या की। हत्या के बाद तीनों के शव कुएं में फेंक दिए गए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मुकेश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है।
पुलिस का कहना है कि हत्या की असली वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी मुकेश मानसिक रूप से बीमार था और उसका अपने पिता से अक्सर झगड़ा होता रहता था।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस तिहरे हत्याकांड से तीन दिन पहले मुकेश ने अपने छोटे भाई की जान लेने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद से ही घर में तनाव और विवाद का माहौल बना हुआ था। बीते शुक्रवार की रात जब पिता, बहन और भांजी अचानक लापता हो गए, तो परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में उनकी तलाश के दौरान कुएं से शव मिलने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
