प्रयागराज में सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर,बेटे ने अपने ही परिवार के तीन लोगों की ली जान

पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम मुकेश है। उसने अपने पिता, 21 वर्षीय बहन और 14 वर्षीय भांजी की हत्या की। हत्या के बाद तीनों के शव कुएं में फेंक दिए गए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मुकेश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है।