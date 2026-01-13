सावधान! यूपी में अगले 48 घंटे कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने तराई क्षेत्र के 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, गोंडा, सीतापुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर और अयोध्या शामिल हैं। इन जिलों में दृश्यता बहुत कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है।