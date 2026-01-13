13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

सावधान! यूपी में अगले 48 घंटे कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी पछुआ हवाएं मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ रही हैं। इसका असर उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई देने लगा है। खासतौर पर रात के तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है, जिससे सुबह और देर रात कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 13, 2026

up weather alert 40 districts fog cold wave december 2025

Weather Alert: उत्तर प्रदेश में घना कोहरा बना मुसीबत | Image Source - Pinterest

उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी पछुआ हवाएं मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ रही हैं। इसका असर उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई देने लगा है। खासतौर पर रात के तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है, जिससे सुबह और देर रात कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है।

14 जनवरी से तापमान में होगी गिरावट

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिन में धूप निकल सकती है, लेकिन रात का न्यूनतम तापमान और नीचे जाएगा। इससे प्रदेश में कंपकंपी बढ़ सकती है। अनुमान है कि 14 जनवरी से तापमान में गिरावट शुरू होगी और 15 जनवरी से घने कोहरे का असर बढ़ेगा।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने तराई क्षेत्र के 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, गोंडा, सीतापुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर और अयोध्या शामिल हैं। इन जिलों में दृश्यता बहुत कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद और हापुड़ में तेज ठंडी हवाएं चलने और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे जाने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 11:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / सावधान! यूपी में अगले 48 घंटे कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज में हुआ दर्दनाक हादसा, कुत्ते के हमले के बाद महिला कर्मी की मौत

Horrific Road Accident
प्रयागराज

प्रयागराज माघ मेले में लगी भीषण आग…कल्पवासी भागे, 3 किलोमीटर दूर से दिख रहीं आग की लपटें

प्रयागराज

मकर संक्रांति पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब, दो करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान की उम्मीद

magh mela 2026 special preparations for makar sankranti mauni amavasya news for devotees coming from 13 states
प्रयागराज

लोहड़ी के दिन फिर ठिठुरा पश्चिमी यूपी, IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

प्रयागराज

मुझसे संबंध बनाया…शादी से मुकरा बॉयफ्रेंड, थाने में गर्लफ्रेंड ने लगाया रेप का आरोप

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.