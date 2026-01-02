Magh Mela 2026: प्रयागराज में शुरू होगा आस्था का महाआयोजन, पहली बार हेलीकॉप्टर राइड और AI कैमरों की तैनाती

माघ मेला 2026 की जमीन आवंटन पर हंगामा Source- X
प्रयागराज में माघ मेला 3 जनवरी यानी शुक्रवार से शुरू हो रहा है। यह धार्मिक आयोजन 15 फरवरी तक चलेगा। माघ मेले के लिए इस बार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में भव्य टेंट सिटी बसाई गई है, जो पिछले माघ मेले से कहीं ज्यादा बड़ी और आधुनिक है। यह माघ मेला 2024 के मुकाबले ज्यादा भव्य है। पिछले साल जहां मेला 768 हेक्टेयर में आयोजित हुआ था, वहीं इस बार इसका दायरा 32 हेक्टेयर ज्यादा बढ़ा दिया गया है। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार करीब 15 करोड़ श्रद्धालु माघ मेले में पहुंचेंगे। जबकि 2024 में लगभग 6 करोड़ लोग मेले में आए थे। वर्ष 2025 में महाकुंभ के आयोजन के कारण माघ मेला नहीं लगाया गया था।
इस बार माघ मेले में कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। पहली बार AI कैमरों से श्रद्धालुओं की निगरानी की जाएगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। श्रद्धालुओं को समान अनुभव देने के लिए VIP मूवमेंट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मेले में जगह-जगह फाउंटेन लगाए गए हैं। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर राइड, कला ग्राम और सांस्कृतिक गतिविधियों की भी व्यवस्था की जा रही है।
स्नान के लिए त्रिवेणी संगम के अलावा अरैल घाट और दारागंज घाट पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 8 किलोमीटर लंबे अस्थायी घाट बनाए गए हैं, ताकि स्नान के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। इस माघ मेले में पहली बार रिवर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है। इस बार माघ मेले के लिए 2 रिवर एम्बुलेंस रखी गई हैं। पिछले माघ मेले में 30 एम्बुलेंस सेवा दे रही थीं, जबकि महाकुंभ में हुए हादसे के बाद अब 80 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए 9 पांटून पुल बनाए गए हैं। मेले के क्षेत्र को 7 सेक्टर में बांटा गया है, ताकि भीड़ और यातायात को बेहतर तरीके से संभाला जा सके।
इस बार झुंसी बस अड्डे से 2250 बसें चलाई जाएंगी। पूरे मेले में यूपी रोडवेज 3800 बसों का संचालन करेगा, जिनमें से 2250 बसें झुंसी से भेजी जाएंगी। इसके अलावा शहर के अलग-अलग हिस्सों के लिए भी शटल बसों की सुविधा दी जाएगी। इस व्यवस्था से संगम क्षेत्र में जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है।
