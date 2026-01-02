Magh Mela 2026: प्रयागराज में शुरू होगा आस्था का महाआयोजन, पहली बार हेलीकॉप्टर राइड और AI कैमरों की तैनाती

स्नान के लिए त्रिवेणी संगम के अलावा अरैल घाट और दारागंज घाट पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 8 किलोमीटर लंबे अस्थायी घाट बनाए गए हैं, ताकि स्नान के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। इस माघ मेले में पहली बार रिवर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है। इस बार माघ मेले के लिए 2 रिवर एम्बुलेंस रखी गई हैं। पिछले माघ मेले में 30 एम्बुलेंस सेवा दे रही थीं, जबकि महाकुंभ में हुए हादसे के बाद अब 80 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए 9 पांटून पुल बनाए गए हैं। मेले के क्षेत्र को 7 सेक्टर में बांटा गया है, ताकि भीड़ और यातायात को बेहतर तरीके से संभाला जा सके।