2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

Magh Mela 2026: प्रयागराज में शुरू होगा आस्था का महाआयोजन, पहली बार हेलीकॉप्टर राइड और AI कैमरों की तैनाती

प्रयागराज में माघ मेला 3 जनवरी से शुरू हो रहा है और 15 फरवरी तक चलेगा। इस बार मेले के लिए 800 हेक्टेयर में भव्य टेंट सिटी बनाई गई है और अनुमान है कि करीब 15 करोड़ श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 02, 2026

माघ मेला 2026 की जमीन आवंटन पर हंगामा

माघ मेला 2026 की जमीन आवंटन पर हंगामा Source- X

प्रयागराज में माघ मेला 3 जनवरी यानी शुक्रवार से शुरू हो रहा है। यह धार्मिक आयोजन 15 फरवरी तक चलेगा। माघ मेले के लिए इस बार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में भव्य टेंट सिटी बसाई गई है, जो पिछले माघ मेले से कहीं ज्यादा बड़ी और आधुनिक है। यह माघ मेला 2024 के मुकाबले ज्यादा भव्य है। पिछले साल जहां मेला 768 हेक्टेयर में आयोजित हुआ था, वहीं इस बार इसका दायरा 32 हेक्टेयर ज्यादा बढ़ा दिया गया है। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार करीब 15 करोड़ श्रद्धालु माघ मेले में पहुंचेंगे। जबकि 2024 में लगभग 6 करोड़ लोग मेले में आए थे। वर्ष 2025 में महाकुंभ के आयोजन के कारण माघ मेला नहीं लगाया गया था।

AI कैमरों से श्रद्धालुओं की होगी निगरानी

इस बार माघ मेले में कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। पहली बार AI कैमरों से श्रद्धालुओं की निगरानी की जाएगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। श्रद्धालुओं को समान अनुभव देने के लिए VIP मूवमेंट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मेले में जगह-जगह फाउंटेन लगाए गए हैं। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर राइड, कला ग्राम और सांस्कृतिक गतिविधियों की भी व्यवस्था की जा रही है।

पहली बार रिवर एम्बुलेंस की सुविधा

स्नान के लिए त्रिवेणी संगम के अलावा अरैल घाट और दारागंज घाट पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 8 किलोमीटर लंबे अस्थायी घाट बनाए गए हैं, ताकि स्नान के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। इस माघ मेले में पहली बार रिवर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है। इस बार माघ मेले के लिए 2 रिवर एम्बुलेंस रखी गई हैं। पिछले माघ मेले में 30 एम्बुलेंस सेवा दे रही थीं, जबकि महाकुंभ में हुए हादसे के बाद अब 80 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए 9 पांटून पुल बनाए गए हैं। मेले के क्षेत्र को 7 सेक्टर में बांटा गया है, ताकि भीड़ और यातायात को बेहतर तरीके से संभाला जा सके।

बस अड्डे से चलेंगी 2250 बसें

इस बार झुंसी बस अड्डे से 2250 बसें चलाई जाएंगी। पूरे मेले में यूपी रोडवेज 3800 बसों का संचालन करेगा, जिनमें से 2250 बसें झुंसी से भेजी जाएंगी। इसके अलावा शहर के अलग-अलग हिस्सों के लिए भी शटल बसों की सुविधा दी जाएगी। इस व्यवस्था से संगम क्षेत्र में जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Magh Mela 2026

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 02:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Magh Mela 2026: प्रयागराज में शुरू होगा आस्था का महाआयोजन, पहली बार हेलीकॉप्टर राइड और AI कैमरों की तैनाती

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Magh Mela 2026

मोनालिसा के बाद वायरल हुई माघ मेले में दातून बेचने वाली बासमती, इंटरनेट पर काटा बवाल

माघ मेले की बासमती!
प्रयागराज

3 जनवरी को होगा संगम नगरी में माघ मेला का पहला स्नान, आज रात 8 बजे से मेला क्षेत्र नो-व्हीकल जोन

प्रयागराज में माघ मेला
प्रयागराज

यूपी में ठंड का अलर्ट! इस जिले में 3 डिग्री तक लुढ़का तापमान, प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की आशंका

up weather
प्रयागराज

प्रयागराज माघ मेले में मुलायम सिंह की प्रतिमा नहीं लगेगी, अखिलेश बोले- भगवान की मूर्ति ही लगाएंगे

prayagraj magh mele mulayam statue decision
प्रयागराज

समाजवादी पार्टी में ‘भाड़े के पहलवान’ जैसे प्रवक्ता; मंत्री संजय निषाद का सांसद सनातन पांडे पर तंज

mp sanatan pandey made controversial statement regarding pulwama attack sanjay nishad took jibe
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.