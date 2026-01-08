यूपी में अगले कुछ घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाज! कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर-पश्चिम से चल रही ठंडी हवाओं के कारण कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। इसी को देखते हुए कई जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।