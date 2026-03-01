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IMD Alert: सावधान! फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी के साथ 28 मार्च तक जारी रहेगी ताबड़तोड़ बारिश

उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ खत्म ही हुआ था कि सोमवार को एक नया विक्षोभ सक्रिय हो गया जिसके कारण कई जिलों में बारिश हो रही है। मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और हरदोई जैसे पश्चिमी जिलों में बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी जिलों में [&hellip;]

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प्रयागराज

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Krishna Rai

Mar 23, 2026

Weather will change again in 72 hours in these districts of UP Weather Today

इन जिलों में 72 घंटों में फिर बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना, लौटेगा सर्दी का अहसास

उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ खत्म ही हुआ था कि सोमवार को एक नया विक्षोभ सक्रिय हो गया जिसके कारण कई जिलों में बारिश हो रही है। मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और हरदोई जैसे पश्चिमी जिलों में बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

पश्चिमी जिलों में हो सकती है हल्की बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को प्रदेश में हल्के बादल रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह मौसम साफ और सूखा रहेगा। हालांकि 26 मार्च से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे पश्चिमी जिलों में फिर से हल्की बारिश हो सकती है।

28 मार्च से एक्टिव होगा एक और विक्षोभ

इसके बाद 28 मार्च से एक और विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अगले दो दिनों में धूप निकलने से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में लोगों को मौसम के बदलते मिजाज का सामना करना पड़ेगा।

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Published on:

23 Mar 2026 10:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / IMD Alert: सावधान! फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी के साथ 28 मार्च तक जारी रहेगी ताबड़तोड़ बारिश

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