IMD Alert: सावधान! फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी के साथ 28 मार्च तक जारी रहेगी ताबड़तोड़ बारिश

इसके बाद 28 मार्च से एक और विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अगले दो दिनों में धूप निकलने से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में लोगों को मौसम के बदलते मिजाज का सामना करना पड़ेगा।