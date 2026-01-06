15 जनवरी तक बंद रहेंगे कक्षा 8 तक के स्कूल, जानें कब खुलेंगे स्कूल

1 से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टियों का समय बढ़ा। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
प्रयागराज में लगातार बढ़ रही सर्दी, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने सोमवार को आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, स्कूल बंद रहने के समय शिक्षक और अन्य कर्मचारी स्कूल या कार्यालय आएंगे और उन्हें दिए गए काम करेंगे। डीआईओएस ने सभी बोर्ड के प्रधानाचार्यों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
भीषण शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही प्रदेश भर में इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल और कॉलेज 5 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद अब कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।
इसके बावजूद झूंसी इलाके में कुछ इंटरमीडिएट कॉलेज सीएम के आदेश की अनदेखी करते हुए खुले रहे। झूंसी की आवास विकास कॉलोनी योजना तीन, सेक्टर चार स्थित यूडी इंटरमीडिएट कॉलेज में सोमवार को भी छात्र-छात्राएं पहुंचे और कॉलेज का संचालन सामान्य दिनों की तरह होता रहा।
मौसम की बात करें तो प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। सोमवार को इटावा में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 12 वर्षों का रिकॉर्ड है। बहराइच में भी न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक सुबह और शाम के समय गलन बनी रहेगी, हालांकि दिन में हल्की धूप निकलने से कुछ राहत मिल सकती है। कई जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग