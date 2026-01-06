15 जनवरी तक बंद रहेंगे कक्षा 8 तक के स्कूल, जानें कब खुलेंगे स्कूल

प्रयागराज में लगातार बढ़ रही सर्दी, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने सोमवार को आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, स्कूल बंद रहने के समय शिक्षक और अन्य कर्मचारी स्कूल या कार्यालय आएंगे और उन्हें दिए गए काम करेंगे। डीआईओएस ने सभी बोर्ड के प्रधानाचार्यों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।