यूपी के इस जिले में 16,17,18,19,20 जनवरी स्कूल बंद, जानें प्रशासन ने क्यों लिया फैसला?

इस दौरान लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में संगम स्नान करने आएंगे। ऐसे में शहर में बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। सड़कों पर जाम लग सकता है और यातायात को रोकना-टोकना पड़ सकता है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उन्हें आने-जाने में होने वाली परेशानी से बचाने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। यह निर्णय जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के आदेश पर लिया गया है। उनके निर्देश के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक पी. एन. सिंह ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। आदेश में साफ लिखा है कि इस समयावधि में प्रयागराज जिले के सभी सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल और निजी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। इस नियम का पालन बहुत सख्ती से करवाया जाएगा। किसी भी स्कूल को इस दौरान खोलने की अनुमति नहीं होगी।