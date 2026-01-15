15 जनवरी 2026,

गुरुवार

प्रयागराज

यूपी के इस जिले में 16,17,18,19,20 जनवरी स्कूल बंद, जानें प्रशासन ने क्यों लिया फैसला?

16 से 20 जनवरी तक कक्षा 1 से 12वीं तक सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल बंद रहेंगे। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के पावन स्नान के चलते जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Jan 15, 2026

यूपी के इस जिले में 20 जनवरी तक स्कूल बंद

यूपी के इस जिले में 20 जनवरी तक स्कूल बंद

School Holidays: यूपी के इस जिले में बच्चों को एक बार फिर बल्ले-बल्ले हो गई है। भीषण सर्दी के वजह से चल रही छुट्टी के कारण घर पर रहे छात्रों को 20 जनवरी तक अभी घर पर ही रहना होगा। प्रयागराज में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान पर्व के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह छुट्टी कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों पर लागू होगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

इस दौरान लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में संगम स्नान करने आएंगे। ऐसे में शहर में बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। सड़कों पर जाम लग सकता है और यातायात को रोकना-टोकना पड़ सकता है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उन्हें आने-जाने में होने वाली परेशानी से बचाने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। यह निर्णय जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के आदेश पर लिया गया है। उनके निर्देश के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक पी. एन. सिंह ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। आदेश में साफ लिखा है कि इस समयावधि में प्रयागराज जिले के सभी सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल और निजी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। इस नियम का पालन बहुत सख्ती से करवाया जाएगा। किसी भी स्कूल को इस दौरान खोलने की अनुमति नहीं होगी।

21 जनवरी से फिर से खुल जाएंगे स्कूल

प्रशासन का कहना है कि मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या जैसे बड़े स्नान पर्व पर हर साल बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचते हैं। इस बार भी लाखों की भीड़ आने की उम्मीद है। शहर की सड़कें, पुल और अन्य इलाके प्रभावित होंगे। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है। उनकी जान-माल की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अभिभावकों से अपील है कि वे इस छुट्टी का पूरा लाभ उठाएं और बच्चों को घर पर ही सुरक्षित रखें। स्कूल 21 जनवरी से फिर से खुल जाएंगे। यह फैसला छात्रों, शिक्षकों और पूरे शहर के हर स्कूलों में लागू होगा ।

Published on: 15 Jan 2026 07:31 am
Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / यूपी के इस जिले में 16,17,18,19,20 जनवरी स्कूल बंद, जानें प्रशासन ने क्यों लिया फैसला?

