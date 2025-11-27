IMD ने जारी की चेतावनी, अगले 48 घंटों में बदल जाएगा यूपी का मौसम

इस तापमान वृद्धि का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। मौसम विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी ने बताया कि मध्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर मध्य से ऊपरी वायुमंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के मौसम पर असर डाल रहा है। इसके साथ ही दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण उत्तर-पश्चिमी ठंडी और शुष्क हवा की दिशा बदल गई है। आंशिक बादलों की मौजूदगी भी तापमान बढ़ने में मदद कर रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में पहले ही बढ़ोतरी देखी गई है।