प्रयागराज

IMD ने जारी की चेतावनी, अगले 48 घंटों में बदल जाएगा यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। अगले दो-तीन दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 27, 2025

cold wave alert up weather update imd latest news

UP Weather: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट! Image Source - Pexels

उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। अगले दो-तीन दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी।

कई हिस्सों में ठिठुरन से राहत मिलने की संभावना

इस तापमान वृद्धि का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। मौसम विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी ने बताया कि मध्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर मध्य से ऊपरी वायुमंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के मौसम पर असर डाल रहा है। इसके साथ ही दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण उत्तर-पश्चिमी ठंडी और शुष्क हवा की दिशा बदल गई है। आंशिक बादलों की मौजूदगी भी तापमान बढ़ने में मदद कर रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में पहले ही बढ़ोतरी देखी गई है।

ठंड से मिलेगी राहत

उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव के चलते तापमान में अगले कुछ दिनों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तरोत्तर दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से तापमान में लगभग दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छाने की संभावना है, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा, कोहरा तेजी से छंट जाएगा।

यह मौसम का बदलाव लोगों को कुछ दिनों के लिए ठिठुरन भरी सर्दी से थोड़ी राहत दे सकता है, जबकि दिन के समय वातावरण में अधिक गर्मी और साफ मौसम रहेगा।

Updated on:

27 Nov 2025 11:15 pm

Published on:

27 Nov 2025 11:06 pm

