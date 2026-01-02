2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

यूपी में ठंड का अलर्ट! इस जिले में 3 डिग्री तक लुढ़का तापमान, प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की आशंका

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। शीतलहर के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद जताई है। विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है, जिससे ठंड से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि इसके बाद एक बार फिर सर्दी के तेवर और तीखे होने के आसार हैं।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 02, 2026

up weather

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। नए साल की शुरुआत भी प्रदेश के कई हिस्सों में जबर्दस्त कोहरे के साथ हुई। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने से सूरज के दर्शन भी मुश्किल हो गए। इस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

आगरा और अलीगढ़ में हुई हल्की बूंदाबांदी

कई दिनों की कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बाद अब धूप निकलने से कई जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगरा और अलीगढ़ में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार से अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरे का असर कम रहने की संभावना है।

तापमान में होगी हल्की बढ़ोतरी

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को ठंड से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर सर्दी के तेवर तेज होने की संभावना जताई गई है।

34 जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी

मौसम विभाग ने 2 जनवरी को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का असर बना रहेगा। प्रदेश के 34 जिलों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है। कुछ इलाकों में जीरो विजिबिलिटी तक रहने की आशंका जताई गई है।

यूपी में फिर बढ़ेगा पारा

बीते 24 घंटों में बाराबंकी उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रिकॉर्ड किया गया। यहां न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.2 डिग्री कम रहा। वहीं गोरखपुर, हरदोई, अयोध्या, सुल्तानपुर, बरेली और शाहजहांपुर भी प्रदेश के सबसे ठंडे जिलों में शामिल रहे, जहां न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर ठंड का असर बढ़ने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Jan 2026 08:32 am

Published on:

02 Jan 2026 08:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / यूपी में ठंड का अलर्ट! इस जिले में 3 डिग्री तक लुढ़का तापमान, प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की आशंका

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज माघ मेले में मुलायम सिंह की प्रतिमा नहीं लगेगी, अखिलेश बोले- भगवान की मूर्ति ही लगाएंगे

prayagraj magh mele mulayam statue decision
प्रयागराज

समाजवादी पार्टी में ‘भाड़े के पहलवान’ जैसे प्रवक्ता; मंत्री संजय निषाद का सांसद सनातन पांडे पर तंज

mp sanatan pandey made controversial statement regarding pulwama attack sanjay nishad took jibe
प्रयागराज

माघ मेला 2026 : पहली बार प्रयागराज में लगेगा सनातनी किन्नर अखाड़े का विधिवत शिविर

प्रयागराज

कत्ल के जुर्म में 38 साल जेल में रहे तीन लोग, अब हाईकोर्ट ने कहा- गलत फैसला दिया

Allahabad high court
प्रयागराज

जानिए कौन है सतुआ बाबा…साए की तरह रहते हैं सीएम योगी के साथ

Up news, prayagraj,
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.