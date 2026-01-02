यूपी में ठंड का अलर्ट! इस जिले में 3 डिग्री तक लुढ़का तापमान, प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की आशंका

मौसम विभाग ने 2 जनवरी को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का असर बना रहेगा। प्रदेश के 34 जिलों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है। कुछ इलाकों में जीरो विजिबिलिटी तक रहने की आशंका जताई गई है।