यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी की चेतावनी, 40 से ज्यादा जिलों में बढ़ेगी ठंड

कानपुर शहर में ठंड का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते सुबह ओस की बूंदों ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी। हालात ऐसे हैं कि घरों के अंदर भी ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है। लोग अलाव जलाकर और गर्म कपड़ों का सहारा लेकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहां न्यूनतम तापमान गिरकर 3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।