प्रयागराज

यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी की चेतावनी, 40 से ज्यादा जिलों में बढ़ेगी ठंड

उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में ‘कोल्ड डे’ और घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 08, 2026

up cold wave alert western disturbance fog low temperature

यूपी में कड़ाके की सर्दी | Image Source - Pinterest

उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में ‘कोल्ड डे’ और घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों तक न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन ठिठुरन और गलन बनी रहेगी।

अगले दो दिनों तक सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को प्रदेश के करीब 25 शहरों में शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। बर्फीली हवाएं चलेंगी और सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। हालांकि, शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद कोहरे में थोड़ी कमी आने की संभावना है।

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। मौसम विभाग के अनुसार, यह स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

घर के अंदर भी नहीं मिल रही ठंड से राहत

कानपुर शहर में ठंड का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते सुबह ओस की बूंदों ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी। हालात ऐसे हैं कि घरों के अंदर भी ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है। लोग अलाव जलाकर और गर्म कपड़ों का सहारा लेकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहां न्यूनतम तापमान गिरकर 3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।

इन जिलों में छाया घना कोहरा

आज सुबह जिन जिलों में घना कोहरा छाया रहा, उनमें मथुरा, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, बांदा, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, सुल्तानपुर, जौनपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, संभल, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और सहारनपुर शामिल हैं।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 08:33 am

Published on:

08 Jan 2026 08:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी की चेतावनी, 40 से ज्यादा जिलों में बढ़ेगी ठंड

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

