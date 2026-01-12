मौसम का बदला मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ फिर बढ़ाएगा ठंड, 14 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल पहाड़ी इलाकों से गुजर रहा है। वहां हो रही बर्फबारी का असर आने वाले दिनों में मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचेगा, जिससे हवा में नमी बढ़ेगी और गलन फिर से तेज हो सकती है। बता दें कि मौसम विभाग ने 14 जनवरी के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, मैदानी इलाकों में एक बार फिर ठंडी पछुआ हवाएं चल सकती हैं, जिससे गलन और कोहरे का असर बढ़ने की संभावना है।