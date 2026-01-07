7 जनवरी से मौसम में होगा बड़ा बदलाव, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने 7 जनवरी के लिए चेतावनी दी है कि बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। ठंडी हवाओं और अधिक नमी के कारण दृश्यता बेहद कम हो सकती है। इसका असर रेल, सड़क और हवाई यातायात पर पड़ने की पूरी आशंका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने कोहरा और शीतलहर को लेकर कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।