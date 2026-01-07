7 जनवरी से मौसम में होगा बड़ा बदलाव, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

आगामी दो-तीन दिन में बढ़ेगी सर्दी (Photo-IANS)
उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। कड़ाके की ठंड के बीच अब घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कोहरे के कारण प्रदेश की रफ्तार थम सी गई है। इस भीषण ठंड ने बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक को कंबलों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है।
मौसम विभाग (IMD) ने 7 जनवरी के लिए चेतावनी दी है कि बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। ठंडी हवाओं और अधिक नमी के कारण दृश्यता बेहद कम हो सकती है। इसका असर रेल, सड़क और हवाई यातायात पर पड़ने की पूरी आशंका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने कोहरा और शीतलहर को लेकर कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।
बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, महोबा, ललितपुर और आसपास के इलाके शामिल हैं।
