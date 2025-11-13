अब बिजली कंपनी खुद बनेगी उदाहरण: उपभोक्ताओं के घरों से पहले अफसर के घर लगेंगे स्मार्ट मीटर

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सूची में शामिल प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के घर पर स्मार्ट मीटर लग जाएं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।बिजली कंपनी के अनुसार, स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली उपभोग की सटीक माप, समय पर बिलिंग और लाइनलॉस में कमी आएगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को ऑनलाइन खपत की निगरानी और रीयल-टाइम जानकारी मिलेगी।शहर वृत महाप्रबंधक संदीप कालरा के अनुसार, शहर के कई इलाकों में उपभोक्ताओं द्वारा मीटर लगाने में सहयोग नहीं किया जा रहा था। इस कारण कार्य की गति धीमी पड़ी थी। अब अधिकारियों-कर्मचारियों के घरों में मीटर लगाने से यह संदेश जाएगा कि विभाग खुद पारदर्शिता की दिशा में अग्रसर है।