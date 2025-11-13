Patrika LogoSwitch to English

अब बिजली कंपनी खुद बनेगी उदाहरण: उपभोक्ताओं के घरों से पहले अफसर के घर लगेंगे स्मार्ट मीटर

शहर में चल रहे स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन अभियान के तहत अब बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस संबंध में महाप्रबंधक (जीएम) ने सभी अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि

Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Nov 13, 2025

अब बिजली कंपनी खुद बनेगी उदाहरण: उपभोक्ताओं के घरों से पहले अफसर के घर लगेंगे स्मार्ट मीटर

अब बिजली कंपनी खुद बनेगी उदाहरण: उपभोक्ताओं के घरों से पहले अफसर के घर लगेंगे स्मार्ट मीटर

ग्वालियर. शहर वृत में 25 हजार 622 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं- ग्वालियर शहर वृत में करीब 3 लाख से अधिक उपभोक्ता हैंग्वालियर. शहर में चल रहे स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन अभियान के तहत अब बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस संबंध में महाप्रबंधक (जीएम) ने सभी अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पदस्थ सभी नियमित अधिकारी और कर्मचारियों की सूची तैयार करें तथा उनके बिजली कनेक्शनों पर प्राथमिकता से स्मार्ट मीटर स्थापित कराएं।

दरअसल, स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ताओं की ओर से लगातार आपत्तियां और विरोध दर्ज किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं का तर्क है कि पहले बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएं, उसके बाद आम जनता के घरों में लगाए जाएं। इसी तर्क को ध्यान में रखते हुए जीएम ने यह सख्त निर्देश जारी किए हैं ताकि उपभोक्ताओं के बीच विश्वास और पारदर्शिता का संदेश जाए।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सूची में शामिल प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के घर पर स्मार्ट मीटर लग जाएं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।बिजली कंपनी के अनुसार, स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली उपभोग की सटीक माप, समय पर बिलिंग और लाइनलॉस में कमी आएगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को ऑनलाइन खपत की निगरानी और रीयल-टाइम जानकारी मिलेगी।शहर वृत महाप्रबंधक संदीप कालरा के अनुसार, शहर के कई इलाकों में उपभोक्ताओं द्वारा मीटर लगाने में सहयोग नहीं किया जा रहा था। इस कारण कार्य की गति धीमी पड़ी थी। अब अधिकारियों-कर्मचारियों के घरों में मीटर लगाने से यह संदेश जाएगा कि विभाग खुद पारदर्शिता की दिशा में अग्रसर है।

उपभोक्ताओं में भरोसा बढ़ेगा

- स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर जो भ्रम की स्थिति बन रही है उसको दूर करने के लिए पहले बिजली कंपनी के अधिकारियों के यहां पहले स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कई अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर लगवा भी लिए हैं। अभी कितने अधिकारियों के यहां स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। विभागीय कर्मचारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगने के बाद आम उपभोक्ताओं में भी भरोसा बढ़ेगा और अभियान को रफ्तार मिलेगी।

- संदीप कालरा, महाप्रबंधक शहरवृत ग्वालियर

13 Nov 2025 05:53 pm

