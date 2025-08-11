CG News: सरकारी दावों की खुली पोल, पत्नी को लेकर अस्पताल जाने कीचड़ से भरी सड़क पर चला ग्रामीण

CG News: एक ओर जहां सरकार विकास कार्यो के दावे कर रही है तो वहीं दूसरी ओर धरमजयगढ़ विकासखंड के कापू थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम विजयनगर में एक ग्रामीण बीमारी पत्नी को कीचड़ से पटे सडक़ को पार कराने के लिए गोद में उठाकर ले गया। करीब एक किलोमीटर तक चलने के बाद अन्य वाहन की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया।
कापू के विजयनगर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम कंडरजा मोहल्ले की हालत दयनीय है। यहां कंडरजा से पंडरापाठ व बिलाईढोड़ी मोहल्ले जाने वाले की सडक़ लंबे अरसे से नहीं बनी है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद यहां सडक़ पर घुटनों तक कीचड़ हो चुका है। ऐसे में वाहन इस पर नहीं चल पा रही। कंडरजा में रहने वाली तुलसी बाई राठिया (55) की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार के साथ कंपकंपी हो रही थी। जिसे देखते हुए उसका पति लक्ष्मण राठिया अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने निकला।
खराब सडक़ के कारण कोई वाहन इस मोहल्ले तक नहीं पहुंच सकती थी, तो अपने पड़ोसी दुलेश्वर की मदद से लक्ष्मण ने अपनी बीमार पत्नी को गोद में उठाया और पैदल ही अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ा। घर से निकलकर पत्नी को गोद में उठाकर करीब एक किलोमीटर तक कीचड़ से पटेे रास्ते से उसे गुजरना पड़ा। इसके बाद ऑटो वाहन से महिला को अस्पताल ले जाया गया। कंडरजा से कापू अस्पताल 5 किमी दूर पड़ता, लेकिन खराब रोड की वजह से कंडरजा से दूसरे रास्ते होकर करीब 15 किमी की दूरी तय कर वे अस्पताल पहुंचे।
गांव के लोगों की माने तो खराब रोड की वजह से एंबुलेंस व अन्य चार पहिया वाहन कंडरजा मोहल्ले तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सडक़ पर काफी कीचड़ है, जिसके कारण बारिश के दिनों में यहां वाहनों का पहिया फंस जाता है। इसके कारण एंबुलेंस व अन्य वाहन यहां नहीं आते हैं।