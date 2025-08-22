CG News: 1 लाख रुपये मेडिकल लोन के लिए मांगा था 10 परसेंट, 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते लिपिक पकड़ाया

CG News: एंटीकरप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मेडिकल बिल पास करने के एवज में 10000 रुपए की रिश्वत लेने वाले लिपिक मनोज कुमार ठाकुर को रंगे हाथों गुरुवार को गिरफ्तार किया। साथ ही तलाशी में उसके पास से रिश्वत की रकम बरामद की गई। पूछताछ के बाद आरोपी को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर 4 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है।