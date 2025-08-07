बड़ी खुशखबरी! प्रदेश में जल्द ही बनेंगे 1000 ईवी चार्जिंग स्टेशन, परिवहन विभाग सचिव ने ईवी कंपनियों को दिए निर्देश

राज्य में करीब 600 इलेक्ट्रिक वाहन डीलर्स पंजीकृत हैं। लेकिन, उनकी संया के बराबर भी चार्जिंग स्टेशन नहीं होने पर पारिवहन विभाग के अधिकारियों ने नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि वाहन कंपनियां अपने डीलर्स और शोरूम में अनिवार्य रूप से चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करें। प्रमुख ई-वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वाहन की बिक्री के साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों को चार्जिंग प्वॉइंट का लोकेशन भी उपलब्ध कराते हैं।