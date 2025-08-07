CG Crime: रायपुर में चेकिंग के दौरान मिले 13 लाख, कार्रवाई नहीं करने पर टीआई लाइन अटैच, तीन सिपाही सस्पेंड

इसकी जानकारी टीआई यामन देवांगन को हुई तो उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और पूरी रकम कार चालक को लौटा दी। इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इसकी जानकारी पुलिस अफसरों को हुई तो उन्होंने तीनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया। माना टीआई को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। चर्चा है कि कार चालक ने यह रकम जुए में जीता था। उसके जीतकर निकलते ही किसी ने माना पेट्रोलिंग को इसकी जानकारी दे दी।