CG Crime: रायपुर में चेकिंग के दौरान मिले 13 लाख, कार्रवाई नहीं करने पर टीआई लाइन अटैच, तीन सिपाही सस्पेंड

CG Crime: रायपुर के माना इलाके में चेकिंग के दौरान एक वाहन चालक से 13 लाख बरामद हुए थे। इस मामले में चेकिंग में शामिल सिपाहियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। थानेदार को भी कोई सूचना नहीं दी गई। मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो तीनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। मामले में अनदेखी करने पर टीआई को भी लाइनअटैच कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, देर रात माना थाने की पेट्रोलिंग टीम में तैनात सिपाहियों को तेलीबांधा इलाके से जा रहे संदिग्ध कार की सूचना मिली थी। इस पर सिपाही रमेश, हेमंत व अन्य ने कार चालक को रोका। कार की जांच की, तो उसमें 13 लाख कैश रखा हुआ था। सिपाहियों ने रकम रख ली, लेकिन थाने में कोई विधिवत कार्रवाई नहीं की।
इसकी जानकारी टीआई यामन देवांगन को हुई तो उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और पूरी रकम कार चालक को लौटा दी। इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इसकी जानकारी पुलिस अफसरों को हुई तो उन्होंने तीनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया। माना टीआई को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। चर्चा है कि कार चालक ने यह रकम जुए में जीता था। उसके जीतकर निकलते ही किसी ने माना पेट्रोलिंग को इसकी जानकारी दे दी।