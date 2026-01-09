MIC Meeting: एनसीआर की तर्ज पर जल बोर्ड से बुझेगी प्यास, एमआईसी बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर

वहीं 2018 में ऑक्सीजोन निर्माण के दौरान 69 दुकानें जिनको तोड़ दिया गया था, उन दुकानदारों को शंकरनगर के क्रिस्टल आर्केड के सामने दुकानें मिलेंगी। महापौर की अध्यक्षता में गुरुवार को एमआईसी की बैठक करीब ढाई घंटे चली। शहर के लोगों की समस्याओं के समाधान पर ज्यादा जोर दिया गया। ऐसे 17 एजेंडे स्वीकृत किए गए। कुशालपुर में जल भराव को रोकने लगभग 3 करोड़, की लागत से नाला का निर्माण होगा। 6 प्रमुख मार्गों को नो फ्लेक्स जोन घोषित करने जैसे अनेक निर्णय लिए गए।